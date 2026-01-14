Aeroporto di Firenze la rettrice dell’Università | Con la nuova pista sono a rischio attività didattiche e di ricerca

La rettrice dell’Università di Firenze ha espresso preoccupazioni riguardo al progetto di ampliamento dell’aeroporto cittadino, sottolineando come la nuova pista possa compromettere le attività didattiche e di ricerca dell’ateneo. La posizione dell’università si inserisce nel dibattito sul futuro dello sviluppo aeroportuale e le sue possibili ripercussioni sul tessuto accademico e sul contesto urbano di Firenze.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Anche l’Università di Firenze è contro il progetto di potenziamento dell’ aeroporto di Firenze. “Con la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze – dice la rettrice Alessandra Petrucci – ci possono essere a rischio attività didattiche e di ricerca” nel polo scientifico dell'Università a Sesto Fiorentino “perché si trovano in quel sito attrezzature anche molto delicate e particolari che potrebbero in qualche maniera risentirne”. Petrucci  commenta così la presentazione da parte dell'Università di un ricorso al Tar contro il progetto di potenziamento dello scalo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

