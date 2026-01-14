Aeroporto di Firenze la rettrice dell’Università | Con la nuova pista sono a rischio attività didattiche e di ricerca

La rettrice dell’Università di Firenze ha espresso preoccupazioni riguardo al progetto di ampliamento dell’aeroporto cittadino, sottolineando come la nuova pista possa compromettere le attività didattiche e di ricerca dell’ateneo. La posizione dell’università si inserisce nel dibattito sul futuro dello sviluppo aeroportuale e le sue possibili ripercussioni sul tessuto accademico e sul contesto urbano di Firenze.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Anche l’Università di Firenze è contro il progetto di potenziamento dell’ aeroporto di Firenze. “Con la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze – dice la rettrice Alessandra Petrucci – ci possono essere a rischio attività didattiche e di ricerca” nel polo scientifico dell'Università a Sesto Fiorentino “perché si trovano in quel sito attrezzature anche molto delicate e particolari che potrebbero in qualche maniera risentirne”. Petrucci commenta così la presentazione da parte dell'Università di un ricorso al Tar contro il progetto di potenziamento dello scalo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aeroporto di Firenze, la rettrice dell’Università: “Con la nuova pista sono a rischio attività didattiche e di ricerca” Leggi anche: Comune Prato, studio sulla nuova pista dell'aeroporto di Firenze Leggi anche: Maria Moreno è la nuova Rettrice dell’Università del Sannio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aeroporto di Firenze, scatta il ricorso di sei enti locali facebook Aeroporto Firenze, notificati ricorsi sei Enti locali contro decreto Via. 'Carenze istruttorie, sottostimare fortissimo impatto dell'ampliamento' #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.