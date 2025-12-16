Giovane delfino trovato morto nell'area marina di Punta Campanella | indaga l'Istituto Zooprofilattico

Un giovane delfino è stato trovato morto nell’area marina di Punta Campanella, spiaggiato sulla Cala di Puolo. L’Istituto Zooprofilattico ha avviato un’indagine per accertare le cause del decesso, mentre le autorità monitorano la situazione e svolgono le analisi necessarie per comprendere le eventuali minacce alla fauna marina locale.

Un giovane delfino trovato morto a Punta Campanella: si è spiaggiato sulla Cala di Puolo. Indagine dell'Istituto Zooprofilattico sulle cause della morte. Fanpage.it

