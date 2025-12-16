Giovane delfino trovato morto nell'area marina di Punta Campanella | indaga l'Istituto Zooprofilattico

Un giovane delfino è stato trovato morto nell’area marina di Punta Campanella, spiaggiato sulla Cala di Puolo. L’Istituto Zooprofilattico ha avviato un’indagine per accertare le cause del decesso, mentre le autorità monitorano la situazione e svolgono le analisi necessarie per comprendere le eventuali minacce alla fauna marina locale.

Delfino trovato morto sulla spiaggia. Legambiente teme unepidemia di morbillo

Recuperato delfino senza vita, era un esemplare molto giovane. Il cetaceo, spiaggiato a cala di Puolo, era stato segnalato all'Amp Punta Campanella, che ha attivato le procedure del Rescue Team del progetto europeo Life Delfi, avvisando prontamente tutte l - facebook.com facebook

