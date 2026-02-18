Firenze 26enne finisce nell' Arno | il salvataggio è spettacolare

Un giovane di 26 anni è finito nel fiume Arno a Firenze, probabilmente a causa di un incidente, e i vigili del fuoco sono intervenuti con un salvataggio spettacolare. I sommozzatori hanno calato una corda dall’autoscala e lo hanno tirato fuori dall’acqua su una barella toboga. La scena si è svolta in una zona molto trafficata, vicino a ponte Vecchio, dove passanti e automobilisti hanno assistito alla manovra di soccorso.