Firenze 26enne finisce nell' Arno | il salvataggio è spettacolare
Un giovane di 26 anni è finito nel fiume Arno a Firenze, probabilmente a causa di un incidente, e i vigili del fuoco sono intervenuti con un salvataggio spettacolare. I sommozzatori hanno calato una corda dall’autoscala e lo hanno tirato fuori dall’acqua su una barella toboga. La scena si è svolta in una zona molto trafficata, vicino a ponte Vecchio, dove passanti e automobilisti hanno assistito alla manovra di soccorso.
I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno soccorso con una corda ancorata all'autoscala, con il 26enne posizionato su una barella toboga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Uomo cade per diversi metri tra gli scogli: lo spettacolare salvataggio dei Vigili del fuoco - VIDEOUn uomo è caduto tra gli scogli del lungomare di Pozzuoli, precipitando per alcuni metri.
Leggi anche: Pizzicato in centro nonostante il divieto di dimora: 26enne finisce in carcereLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Firenze, scontro auto-camion in A1: chiuso tratto di autostrada.
Trovato #morto 26enne in un #appartamento del #centrostorico di Firenze: indaga la #polizia x.com
26enne trovato morto in un appartamento del centro storico. Nessuna ipotesi esclusa, indaga la Scientifica facebook