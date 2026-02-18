Firenze 26enne finisce nell' Arno | il salvataggio è spettacolare

Da tgcom24.mediaset.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 26 anni è finito nel fiume Arno a Firenze, probabilmente a causa di un incidente, e i vigili del fuoco sono intervenuti con un salvataggio spettacolare. I sommozzatori hanno calato una corda dall’autoscala e lo hanno tirato fuori dall’acqua su una barella toboga. La scena si è svolta in una zona molto trafficata, vicino a ponte Vecchio, dove passanti e automobilisti hanno assistito alla manovra di soccorso.

I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno soccorso con una corda ancorata all'autoscala, con il 26enne posizionato su una barella toboga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

firenze 26enne finisce nell arno il salvataggio 232 spettacolare
© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, 26enne finisce nell'Arno: il salvataggio è spettacolare

Uomo cade per diversi metri tra gli scogli: lo spettacolare salvataggio dei Vigili del fuoco - VIDEOUn uomo è caduto tra gli scogli del lungomare di Pozzuoli, precipitando per alcuni metri.

Leggi anche: Pizzicato in centro nonostante il divieto di dimora: 26enne finisce in carcere

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Firenze, scontro auto-camion in A1: chiuso tratto di autostrada.