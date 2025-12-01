Pizzicato in centro nonostante il divieto di dimora | 26enne finisce in carcere

Ravennatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era stato già arrestato e sottoposto a divieto di dimora nella provincia di Ravenna appena una settimana fa, ma ciò non avrebbe impedito a un 26enne, di origine gambiana, noto alle forze dell’ordine, di ripresentarsi il giorno successivo nel centro cittadino.Per questo motivo, il giudice del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

