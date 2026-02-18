Firefox saluta Windows 7 8 e 8.1 è tempo di cambiare

Mozilla ha annunciato che nel febbraio 2026 terminerà il supporto di Firefox su Windows 7, 8 e 8.1. La decisione deriva dalla fine dello sviluppo di aggiornamenti per quei sistemi operativi più vecchi, che ormai presentano vulnerabilità e problemi di compatibilità. Molti utenti e aziende devono pianificare il passaggio a versioni più recenti di Windows, per garantire sicurezza e funzionalità. Le aziende sono già al lavoro per aggiornare i loro dispositivi e software, evitando rischi legati a sistemi obsoleti. La data di fine supporto si avvicina rapidamente.

Firefox saluta Windows 7, 8 e 8.1: la navigazione sicura cambia marcia. La Fondazione Mozilla ha fissato per febbraio 2026 la data di conclusione del supporto per Firefox sui sistemi operativi Windows 7, 8 e 8.1. Milioni di utenti dovranno affrontare una scelta: aggiornare il sistema operativo o valutare alternative come Linux per continuare a navigare in sicurezza. La decisione, maturata dopo diversi rinvii, riflette la crescente necessità di garantire la sicurezza informatica in un panorama digitale in continua evoluzione. Una decisione annunciata, tra sicurezza e sostenibilità. La decisione di Mozilla non è arrivata inaspettatamente.