Una passione per la moto | ha fatto 350 mila km in giro per l' Italia l' Europa e il Marocco | Un diverso senso di libertà

La passione per la motocicletta ha accompagnato l’artista di Modigliana, Idilio Galeotti, sin dall’adolescenza, portandolo a percorrere oltre 350 mila km tra Italia, Europa e Marocco. Un viaggio di scoperta e libertà, che riflette un diverso modo di vivere e apprezzare il mondo. Questa dedizione testimonia come la passione possa diventare un’esperienza di crescita e condivisione, accompagnando Galeotti lungo un percorso di continua scoperta.

La passione per la moto accompagna il noto artista di Modigliana Idilio Galeotti, una passione che arriva fin dall’adolescenza. A raccontarlo è l'artista stessa, che si presenta negli inediti panni di biker. Il primo mezzo fu una Swm 125 da enduro, acquistata quando era ancora ragazzo. Da allora. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Una passione per la moto: ha fatto 350 mila km in giro per l'Italia, l'Europa e il Marocco: "Un diverso senso di libertà" Leggi anche: Il Marocco ha fatto la storia, 16 vittorie di fila. Nella top ten c'è anche l'Italia Leggi anche: Esce dal carcere dopo aver ucciso la madre e denuncia il tutor legale: “Mi ha sottratto 350 mila euro” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il Re della droga e la collezione di moto da 40 milioni; Andrea Verona, il volto dell’enduro al Motor Bike Expo; Tutte le moto italiane: le 100 più belle di sempre in un libro; MotoGP 2025. ESCLUSIVO - Parla Luca Cadalora: Vi racconto la mia avventura da coach con Valentino Rossi. Lorenzo-Vinales? Coraggiosi [VIDEO]. Buon 2026 da Passione moto Mazara Buona visione - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.