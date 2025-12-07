Pagelle Sassuolo-Fiorentina 3-1 | Splende Volpato male De Gea
Una Fiorentina priva di personalità cade anche a Reggio Emilia, al Mapei Stadium. La squadra di Vanoli perde 3-1 contro il Sassuolo di Fabio Grosso e rimane ultima e con ancora zero vittorie dopo 14 giornate di Serie A. Inutile l’iniziale gol su rigore di Mandragora dopo 8? (fallo in uscita di Muric su Parisi, . Potrebbe interessarti:. Fiorentina, il messaggio d’addio di Palladino: “Ho dato tutto, ringrazio Commisso”. Montella torna a Firenze ciao Di Francesco. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche questi approfondimenti
CM.com – Como-Sassuolo, le pagelle di CM
PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-LAZIO 1-0: Dele Bashiru mai in partita, Matic torna e domina
Sassuolo-Lazio 1-0, le pagelle: Castellanos (5) poco ispirato, Fadera (7) decisivo dalla panchina, Dele-Bashiru (4) impalpabile
Sassuolo Fiorentina, pagelle viola: se stecca anche De Gea sono guai, si salva solo Mandragora Vai su X
Sassuolo Fiorentina 3-1, le pagelle viola - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo-Fiorentina 3-1, le pagelle: Volpato non fa mancare Berardi, Muharemovic diga, Vanoli senza bussola - La squadra di Vanoli è senza bussola e non si rende pericolosa. Segnala eurosport.it
Sassuolo-Fiorentina: video, gol e highlights - Prosegue la crisi dei viola di Vanoli, battuti anche al Mapei Stadium e ancora all'ultimo posto senza aver mai vinto in campionato. Secondo sport.sky.it
Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina 3-1: ritorno alla vittoria in casa dopo tre gare nel segno di Volpato - Dopo l’errore sul secondo gol del Como, si ripete sempre in uscita alta franando in area su Parisi causando un inevitabile rigore, venendo anche ammonito da Pairetto. Secondo canalesassuolo.it