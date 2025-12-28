Il Milan cala il tris al Verona con un super Nkunku e vola in testa alla classifica

Il Milan ha superato il Verona con un risultato di 3-0 a San Siro, conquistando temporaneamente il primo posto in classifica. Dopo un primo tempo difficile, i rossoneri sono riusciti a trovare la rete grazie anche a una prestazione significativa di Nkunku. La partita ha mostrato una buona organizzazione da parte di entrambe le squadre, con il Milan che ha saputo sfruttare le occasioni nel secondo tempo.

Il Milan batte 3-0 il Verona a San Siro e conquista il momentaneo primo posto in classifica. Primo tempo difficile per i rossoneri, che non riescono a trovare spazi contro un Verona ben disposto in campo. Nel recupero il solito Christian Pulisic raccoglie una spizzata di testa di Rabiot da corner e sblocca il match, finora molto complicato. Nella ripresa sale in cattedra Christopher Nkunku, che trova i primi gol in Serie A, con una doppietta in cinque minuti. Al 48' realizza un rigore poi è il più lesto a ribadire in rete la respinta di Montipò sul palo, dopo un tiro di Modric. Il Verona non c'è più in campo, i rossoneri sprecano diverse occasioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Milan cala il tris al Verona con un super Nkunku e vola in testa alla classifica Leggi anche: Il Milan cala il tris al Verona e vola in testa alla classifica Leggi anche: Serie A, la Roma cala il tris alla Cremonese e vola in testa alla classifica Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie C, girone A - Il Renate cala il tris allo “Speroni”: Pro Patria travolta 3-0; La decidono Cognigni e Spagna nel finale. Flop Fermignanese. Il Trodica cala il tris. Il Milan cala il tris al Verona e vola in testa alla classifica - Segna prima Pulisic poi Nkunku realizza una doppietta (uno su rigore) ... msn.com

Le pagelle di Milan-Verona 3-0: la metamorfosi di Nkunku (8). Allegri capolista a +4 (momentaneo) sul Napoli - 0 con il gol di Pulisic e la doppietta di Nkunku. msn.com

Serie A: Milan-Verona 3-0 - Chiude subito la partita la squadra di Allegri, Modric calcia con il sinistro dal limite, Montipò non perfetto devia la sfera sul palo e Nkunku si avventa ... msn.com

Cala il sipario sulla telenovela Origi Divock Origi rescinde con il Milan: ai rossoneri costerà meno della metà dell’ingaggio residuo. Fine della storia. #ACMilan #Origi #Calciomercato #SerieA #Milan Rossoneri - facebook.com facebook

Cala il sipario sulla telenovela Origi Divock Origi rescinde con il Milan: ai rossoneri costerà meno della metà dell’ingaggio residuo. Fine della storia. #ACMilan #Origi #Calciomercato #SerieA #Milan Rossoneri x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.