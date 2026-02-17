Fiordaliso e il black humor sul compleanno | Mi restano pochi anni

Fiordaliso ha scherzato sul suo compleanno, dicendo che i 70 anni le pesano e che si sente più stanca del normale. La cantante ha commentato così in un'intervista, aggiungendo che, nonostante l’età, la sua mente non si rende ancora conto di averne così tanti. Ha anche scherzato sul fatto che le restano pochi anni e che, a volte, si sente come se fosse ancora giovane.

(Adnkronos) – "I 70 anni me li sento tutti, ho un po' più di stanchezza del solito. La mia testa non li sente, li rifiuta". Fiordaliso risponde così a Silvia Toffanin nella sua intervista a Verissimo. "Compio 70 anni e mi dispiace, sono tanti e ce ne ho pochi davanti. Sono tanti, ho fatto 3 volte il giro della Terra. Non li voglio compiere 70 anni, sono tanti. Non li voglio compiere, non voglio piangere.", dice la cantante. "Faccio molto umorismo nero su di me, non so se posso dire la teoria che ho su di me. La vita secondo me è come una pizza: quando nasci, sei una pallina che sta lievitando.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lamisha Musonda, calciatore belga di 33 anni con un passato nelle giovanili del Chelsea, ha condiviso un messaggio sui social evidenziando la consapevolezza dei tempi rimanenti.

Fiordaliso, durante l'intervista a “Verissimo”, ha spiegato che vede la vita come una pizza, confrontando se stessa a una pallina che lievita e si trova ora sulla pala.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.