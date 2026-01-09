Mi rendo conto che mi restano pochi giorni non mi arrenderò fino al mio ultimo respiro | il messaggio del 33enne calciatore ex Chelsea

Lamisha Musonda, calciatore belga di 33 anni con un passato nelle giovanili del Chelsea, ha condiviso un messaggio sui social evidenziando la consapevolezza dei tempi rimanenti. Le sue parole, “Mi rendo conto che mi restano pochi giorni, non mi arrenderò fino al mio ultimo respiro”, hanno attirato l’attenzione, suscitando riflessioni sulla sua situazione personale e sulla forza di affrontare le sfide con determinazione.

“Mi rendo conto che mi restano pochi giorni “. Stanno diventando un caso le parole affidate ai social da Lamisha Musonda, calciatore 33enne belga con un passato nelle giovanili del Chelsea, ai tempi di Rafa Benitez, nel 2012. Musonda non ha specificato da cosa sia affetto e quali siano le sue condizioni: “Questi ultimi due anni sono stati particolarmente difficili e impegnativi per me. Con grande tristezza annuncio che sto lottando per recuperare la salute, il che spiega la mia assenza dai social network”, si legge nel post pubblicato su Instagram. Un messaggio che però ha attirato l’attenzione dei media inglesi e anche di tanti tifosi dell’ Anderlecht, l’altra squadra per cui ha giocato a livello giovanile, prima di proseguire la carriera tra Belgio e Serie B spagnola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

