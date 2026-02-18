La domanda di mutui nelle province di Lodi e Sondrio è aumentata del 12,5% nel 2025 a causa delle decisioni della Banca centrale europea. La Bce ha abbassato i tassi di interesse sui prestiti, rendendo più conveniente chiedere un mutuo. Di conseguenza, molte famiglie lombarde hanno deciso di acquistare case o ristrutturare immobili. In particolare, il numero di richieste di finanziamenti si è quadruplicato rispetto all’anno precedente.

La domanda di mutui delle famiglie lombarde è cresciuta del 12,5% nel 2025. La politica monetaria della Bce, che ha proseguito il taglio dei tassi di interesse sui finanziamenti, ha favorito l’incremento dei contratti. Il risultato lombardo è in linea con il trend nazionale (+12%). Solo in tre province la curva, pur essendo positiva, sale meno rispetto all’andamento regionale: a Mantova la spinta agli investimenti nel mattone si è fermata al +9%, con Como (+9,4%) e Cremona (+9,8) sotto al tetto del +10%. Il record spetta a Lodi, che ha chiuso il 2025 a +19,5%, davanti a Sondrio (+15,9%), Brescia (+15,7%) e Lecco (+14,8%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Finanziamenti cresciuti del 12,5%. Effetto Bce, il boom a Lodi e Sondrio

Compravendita case, effetto Olimpiadi: boom a Sondrio. A Pavia mercato trainato dai fuorisedeIl mercato immobiliare di Sondrio sta vivendo un crescente interesse, influenzato dall’effetto Olimpiadi.

Leggi anche: Capodichino da record, mai così tanti passeggeri: effetto del boom turismo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.