Finanziamenti cresciuti del 12,5% Effetto Bce il boom a Lodi e Sondrio
La domanda di mutui nelle province di Lodi e Sondrio è aumentata del 12,5% nel 2025 a causa delle decisioni della Banca centrale europea. La Bce ha abbassato i tassi di interesse sui prestiti, rendendo più conveniente chiedere un mutuo. Di conseguenza, molte famiglie lombarde hanno deciso di acquistare case o ristrutturare immobili. In particolare, il numero di richieste di finanziamenti si è quadruplicato rispetto all’anno precedente.
La domanda di mutui delle famiglie lombarde è cresciuta del 12,5% nel 2025. La politica monetaria della Bce, che ha proseguito il taglio dei tassi di interesse sui finanziamenti, ha favorito l’incremento dei contratti. Il risultato lombardo è in linea con il trend nazionale (+12%). Solo in tre province la curva, pur essendo positiva, sale meno rispetto all’andamento regionale: a Mantova la spinta agli investimenti nel mattone si è fermata al +9%, con Como (+9,4%) e Cremona (+9,8) sotto al tetto del +10%. Il record spetta a Lodi, che ha chiuso il 2025 a +19,5%, davanti a Sondrio (+15,9%), Brescia (+15,7%) e Lecco (+14,8%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
