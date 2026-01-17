Compravendita case effetto Olimpiadi | boom a Sondrio A Pavia mercato trainato dai fuorisede

Il mercato immobiliare di Sondrio sta vivendo un crescente interesse, influenzato dall’effetto Olimpiadi. A Pavia, il settore è sostenuto dalla domanda di fuorisede, mentre Milano continua a beneficiare di investimenti in infrastrutture sportive e lavori viabilistici di lunga data. Questi fattori contribuiscono a un quadro di mercato dinamico e in evoluzione, riflettendo le trasformazioni in atto nelle principali città della regione.

Milano, 17 gennaio 2026 – Turisti, nuove infrastrutture sportive, opere viabilistiche attese da anni. Alla voce "effetto olimpico" si inserisce a pieno titolo anche un mercato immobiliare che in Valtellina corre tre volte più veloce della media lombarda. Nei primi nove mesi del 2025, secondo i dati elaborati da Abitare Co. sulla base dei numeri dell'Osservatorio mercato immobiliare (Omi)-Agenzia delle Entrate, Sondrio è il secondo capoluogo in Italia per incremento di compravendite di costruzioni destinate al residenziale: 254, il 34,6% in più dello stesso periodo del 2024. Lo scenario positivo in tutto il panorama nazionale (+9,1%), favorito da un accesso al credito agevolato dal calo dei tassi di interesse che hanno alleggerito le rate dei mutui, ha visto nei Giochi invernali Milano Cortina 2026 un acceleratore.

