Capodichino da record mai così tanti passeggeri | effetto del boom turismo

Ilmattino.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vola Capodichino a novembre il record del mese di sempre con 800.849 passeggeri, il 44,9% in più rispetto a novembre del 2024. Un valore che porta il complessivo del 2025 a 12.423.409,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

capodichino da record mai cos236 tanti passeggeri effetto del boom turismo

© Ilmattino.it - Capodichino da record, mai così tanti passeggeri: effetto del boom turismo

Argomenti simili trattati di recente

Aeroporto Napoli Capodichino, luglio record: obiettivo superare Bergamo Orio al Serio - 761 passeggeri sono passati dallo scalo napoletano, settemila in più rispetto al precedente record di agosto 2023 e oltre 60mila in più rispetto a luglio 2023 (+4,3% ... Come scrive ilmattino.it

Aeroporto Napoli Capodichino, 2023 record con 12,4 milioni di passeggeri - Capodichino saluta il 2023 con il record assoluto di passeggeri e apre il 2024 con il countdown per l'apertura del nuovo scalo di Salerno. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Capodichino Record Cos236 Tanti