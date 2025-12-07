Capodichino da record mai così tanti passeggeri | effetto del boom turismo
Vola Capodichino a novembre il record del mese di sempre con 800.849 passeggeri, il 44,9% in più rispetto a novembre del 2024. Un valore che porta il complessivo del 2025 a 12.423.409,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
