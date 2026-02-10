Alzheimer scoperto un nuovo modo per rallentare la perdita di memoria e i sintomi iniziali

Un nuovo studio apre una strada contro l’Alzheimer. Ricercatori italiani hanno scoperto che intervenire sull’enzima PTP1B può aiutare a rallentare la perdita di memoria e i sintomi iniziali della malattia. Il team del professor Nicholas Tonks ha identificato un meccanismo che coinvolge le microglia e le beta-amiloidi, aprendo possibilità di trattamenti più efficaci per chi si trova alle prime fasi. La ricerca punta a rallentare l’avanzata della malattia senza dover aspettare cure definitive.

Recenti studi pubblicati su PNAS hanno individuato un recettore neuronale coinvolto nel processo di perdita delle sinapsi nell'Alzheimer. Recenti studi hanno individuato un nuovo segnale nell'attività cerebrale che permette di rilevare l'Alzheimer fino a due anni e mezzo prima della comparsa dei sintomi.

