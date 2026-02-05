Piano Integrato di Salute | incontro di partecipazione in Valdarno

Venerdì 6 febbraio all’ospedale della Gruccia si terrà un incontro pubblico sul Piano Integrato di Salute. La riunione mira a raccogliere opinioni e suggerimenti dai cittadini, che potranno così contribuire alla stesura del documento per il triennio 2024-2026. L’appuntamento è aperto a tutti e si svolge in un momento di ascolto e condivisione, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità nella pianificazione dei servizi sanitari.

Arezzo, 5 febbraio 2026- In programma venerdì 6febbraio all'ospedale della Gruccia un momento di ascolto e condivisione in vista della redazione del PIS 202426. Un incontro per progettare servizi piùefficaci, inclusivi e capaci di migliorare la risposta ai bisogni dei cittadini, è questo l'appuntamento a cui la Asl Toscana Sud Est, insieme ai Comuni, ha invitato le associazioni, organizzazioni sindacali ed enti del Terzo Settore del territorio per venerdì 6 febbraio alle 17 presso l'Auditorium dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia, con la presenza dell'Ufficio di Piano, l'organismo tecnico ed esecutivo attraverso il quale viene implementata la programmazione territoriale dei servizi.

