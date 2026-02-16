Luci-Oh tutte le donne di Lucio apre la Fiera di San Mattia a Caldiero
La Fiera di San Mattia a Caldiero inizia con un concerto dedicato a Lucio Battisti, organizzato da Ippogrifo Produzioni. Il spettacolo, intitolato LUCI-OH – Tutte le donne di Lucio, rende omaggio alle canzoni dell’artista italiano, coinvolgendo il pubblico con un’interpretazione dal vivo. Più di mille persone si sono radunate nel centro del paese per ascoltare i brani più amati di Battisti, creando un’atmosfera festosa già nelle prime ore della giornata.
LUCI-OHTutte le donne di LucioConcerto–spettacolo, tributo a Lucio BattistiLa Fiera di San Mattia Apostolo di Caldiero si apre con un evento speciale: LUCI-OH – Tutte le donne di Lucio, concerto-spettacolo firmato da Ippogrifo Produzioni.Uno spettacolo musicale ed emozionale che rende omaggio all’universo femminile raccontato nelle canzoni di Lucio Battisti, ripercorrendo alcune tra le pagine più intense e amate della musica italiana. Le sue donne – sognanti, ribelli, fragili, appassionate – rivivono attraverso un intreccio di musica dal vivo e narrazione, in un viaggio che attraversa epoche e generazioni.🔗 Leggi su Veronasera.it
Rete fognaria estesa a tutte le frazioni di Caldiero dopo l'intervento di Acque Veronesi
Acque Veronesi ha completato un intervento di estensione della rete fognaria a Caldiero, con 800 metri di nuove condotte a Vago.
Terni, fiera di San Valentino: tutte le limitazioni alla circolazione stradale e pedonale ORDINANZA
Questa mattina il Comune di Terni ha firmato un’ordinanza che mette in campo restrizioni alla circolazione stradale e pedonale in vista della Fiera di San Valentino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2026 Ore 19:00 Apertura TEATROTENDA PRO LOCO con inaugurazione ufficiale da parte della autorità Ore 22:00