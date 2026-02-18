Festival di Sanremo chi sarà il successore di Carlo Conti? C’è già un nome

La Rai annuncia il nome del possibile conduttore del prossimo Festival di Sanremo, in seguito alla conferma che Carlo Conti non sarà alla guida dell’evento. La decisione arriva dopo settimane di speculazioni e si concretizza con l’indicazione di un volto noto del panorama televisivo italiano. La scelta si basa sulla volontà di portare novità e energia alla storica manifestazione musicale. I produttori stanno finalizzando gli ultimi dettagli prima di annunciare ufficialmente il nome che accompagnerà la 77esima edizione. La presentazione ufficiale è attesa nei prossimi giorni.

Mancano pochi giorni all'avvio della 76esima edizione del Festival di Sanremo ma la Rai guarda già al futuro della kermesse. Chi sarà il successore del conduttore fiorentino, Carlo Conti? Il nome che circola è quello di Stefano De Martino. Il nome del conduttore, ex ballerino di Amici, sarebbe infatti in cima alla lista dei possibili successori e le interlocuzioni sarebbero già a uno stadio avanzato. A spingere per De Martino sarebbe l'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Quest'ultimo sarebbe convinto che l'immagine del conduttore napoletano possa rappresentare la chiave per intercettare un pubblico più giovane.

