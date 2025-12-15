Vincitori Sanremo Giovani 2025 | ecco chi ha vinto e andrà al Festival di Sanremo 2026

Scopri i nomi dei vincitori di Sanremo Giovani 2025, che avranno l'onore di partecipare al Festival di Sanremo 2026. I giovani talenti selezionati si preparano a vivere un'importante esperienza nel panorama musicale italiano, portando sul palco le loro melodie e le loro storie. Ecco chi sono i protagonisti di questa edizione.

Finalmente conosciamo i nomi dei vincitori di Sanremo Giovani 2025 che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo 2026. Ecco di seguito i nomi dei giovani scelti dalla commissione annunciati questa sera durante la trasmissione Sarà Sanremo. Chi sono i vincitori di Sanremo Giovani che andranno a Sanremo 2026. Questa sera, domenica 14 dicembre 2025, in diretta su Rai1 durante il programma Sarà Sanremo condotto da Carlo Conti, in qualità di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, e Gianluca Gazzoli, sono stati scelti, tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani, i 2 giovani talenti che approderanno tra le Nuove Proposte sul palco dell'ambitissimo Teatro Ariston di Sanremo dal prossimo 24 al 28 febbraio 2026 durante la prossima edizione del Festival della canzone italiana.

A Sarà Sanremo le sfide dei finalisti e i due vincitori che accedono alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 insieme ai due cantanti di Area Sanremo. I 30 Big annunciano i titoli delle canzoni in gara - facebook.com facebook

I due vincitori di Area Sanremo che accedono alla categoria Nuove Proposte di #Sanremo2026 sono: • Mazzariello • Blind, El Ma & Soniko Ci vediamo a Sanremo x.com