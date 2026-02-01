israele ordina a medici senza frontiere di lasciare gaza entro fine febbraio

Il ministero degli Affari della Diaspora israeliano ha annunciato che Medici Senza Frontiere dovrà lasciare Gaza entro fine febbraio. La decisione arriva pochi giorni dopo la sospensione delle attività dell’organizzazione umanitaria nella regione. La data stabilita è il 28 febbraio, lasciando in sospeso le operazioni e le cure che MSF offriva ai civili della Striscia. È un colpo duro per chi riceve assistenza medica in un’area già segnata da conflitti e difficoltà.

Motivo dell'espulsione. Il ministero degli Affari della Diaspora di Israele ha comunicato che Medici Senza Frontiere (MSF) sospenderà le sue attività nella Striscia di Gaza entro il 28 febbraio. La decisione deriva dal fatto che l'organizzazione non ha fornito la lista dei propri dipendenti locali, nonostante le richieste israeliane, e ha dichiarato di non volerla consegnare. Secondo il ministero, questo rappresenta una violazione sostanziale e continuativa delle procedure di registrazione, che sono pensate per garantire trasparenza e sicurezza nelle operazioni umanitarie e per prevenire eventuali abusi della copertura umanitaria a fini ostili o terroristici.

