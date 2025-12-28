Corse soppresse e carenza di conducenti la denuncia del sindacato indipendente Arriva Udine

Un anno dopo l’introduzione del contributo regionale al Trasporto pubblico locale, il sindacato indipendente ASI segnala la mancanza di azioni concrete da parte di Arriva Udine e dei sindacati aziendali. La situazione si traduce in corse soppresse e carenza di conducenti, evidenziando l’assenza di interventi efficaci per migliorare il servizio pubblico nella zona.

A un anno dall’introduzione del contributo regionale destinato al Trasporto pubblico locale, l’Associazione sindacale indipendente (ASI) denuncia l’assenza di decisioni concrete da parte di Arriva Udine e delle organizzazioni sindacali aziendali sulla distribuzione delle risorse, vanificando. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Corse soppresse e carenza di conducenti, la denuncia del sindacato indipendente Arriva Udine Leggi anche: Metromare, caos in mattinata: ritardi e corse soppresse all’alba Leggi anche: Corse soppresse, bonus e clima teso con i sindacati: l'Aula mette "sotto torchio" la gestione dell'Atm Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Atm, mancano 90 autisti: corse soppresse. Corse soppresse e carenza di conducenti, la denuncia del sindacato indipendente Arriva Udine - La situazione, secondo di ASI, è evidente sia nel comprensorio della Carnia sia nel servizio urbano di Udine, dove si registrano quotidianamente numerose corse soppresse per carenza di conducenti, con ... udinetoday.it

Atm, mancano 90 autisti: corse soppresse - Solo nella giornata di ieri, come si legge dai canali social dell’azienda trasporti, in alcune fasce orarie ... lasicilia.it

Atm e la carenza di personale: mancano 300 autisti di bus e tram. A chi si candida patente gratis e contributo casa - Atm è sotto organico, mancano autisti di bus e tram, e questo si traduce in una riduzione delle corse, talvolta soppresse, e tempi di attesa più lunghi, anche fino a 30 minuti. milano.corriere.it

Risultano al momento sospese tutte le corse degli aliscafi operate dal molo Beverello per Marina Grande, Ischia Porto e Forio così come sono state soppresse quelle da Pozzuoli per il porto procidano - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.