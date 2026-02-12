Test F1 2026 | Leclerc domina a Bahrain Mercedes e Red Bull in difficoltà

La prima giornata di test in Bahrain ha mostrato Charles Leclerc in grande forma, con la Ferrari che domina la scena. Mercedes e Red Bull faticano a trovare il ritmo e sono lontane dai tempi record. I team si concentrano sulla raccolta dati, più che sui tempi, ma le prime impressioni sono chiare: la Ferrari si presenta come favorita, mentre le altre due scuderie devono ancora limare le difficoltà.

la sessione mattutina dei test pre-stagionali in Bahrain ha portato alla luce l’orientamento dominante dei team: concentrare gli sforzi sulla raccolta dati, su long run di affidabilità e su prove di gestione energetica legate all’MGU-K da 350 kW. In questa fase, le prestazioni pure lasciano spazio all’esplorazione delle strategie e delle configurazioni, con l’obiettivo di costruire baseline solide per l’avvio della stagione. In chiaro, la vetta della classifica provvisoria è occupata da Charles Leclerc su Ferrari, con un tempo di 1’34”273 che migliora di circa 0,4 secondi il miglior crono della giornata precedente registrato da un avversario, in condizioni di pista meno favorevoli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Test F1 2026: Leclerc domina a Bahrain, Mercedes e Red Bull in difficoltà Approfondimenti su F1 2026 Test LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari in testa con Leclerc, problemi per Red Bull e Mercedes La giornata di test a Sakhir si fa subito interessante. Test F1 2026 in Bahrain: Norris domina la prima giornata a Verstappen e Leclerc L’apertura dei test pre-stagionali della Formula 1 a Sakhir ha mostrato subito chi comanda. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su F1 2026 Test Argomenti discussi: F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 15: Max migliora, Leclerc sale quarto; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; Test F1 in Bahrain: a Norris il Day-1, poi Verstappen e Leclerc. Risultati e tempi. Test F1 LIVE, il day-2 mattina in Bahrain in diretta: lampi di Ferrari con Leclerc, miglior crono davanti a NorrisLa diretta della seconda giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Leclerc in entrambe le sessioni, Antonelli apre il ... fanpage.it LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc in vetta a metà giornata, 2° NorrisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Giornata piena per Oliver Bearman, atteso anche oggi pomeriggio nel secondo giorno in pista di casa Haas. oasport.it Come riporta Kemal Sengül, Red Bull tornerà in pista questo pomeriggio. L’accensione della Power Unit è andata a buon fine. #MemasGP #RedBull #F1Testing facebook

