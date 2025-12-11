Arrestato pusher 19enne | tradito dal nervosismo si contraddice con la polizia

Un ragazzo di 19 anni di Genova è stato arrestato dalla polizia di Stato in via Maritano, nel quartiere di Rivarolo, con l'accusa di spaccio. L'operazione è scaturita da un'azione di controllo durante la quale il giovane si è contraddetto e ha mostrato segni di nervosismo, che hanno portato all'arresto.

Un 19enne genovese è stato arrestato per spaccio dalla polizia di Stato in via Maritano, nel quartiere di Rivarolo. Il fatto mercoledì in tarda serata, dopo le 23, quando il giovane, fermato da una pattuglia in servizio, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente droga, dichiarando di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

ADRANO, PUSHER AI DOMICILIARI SPACCIA DA CASA: 26ENNE ARRESTATO #Cronaca #Adrano #polizia - facebook.com Vai su Facebook

Pusher 39enne arrestato dai carainieri dopo una fuga in auto. In un quaderno teneva annotate le sue attività di spaccio #ANSA Vai su X

La droga pronta per lo spaccio e l'auto come deposito: pusher catanese "tradito" dall'odore di hashish - La Polizia di Stato ha arrestato un pusher catanese di 30 anni, trovato con la droga nascosta in auto . Secondo gazzettadelsud.it

Ai domiciliari per spaccio, riceveva i clienti a casa: 19enne arrestato - Ai domiciliari per spaccio, riceveva i clienti a casa: 19enne arrestato ... Come scrive msn.com