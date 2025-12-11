Arrestato pusher 19enne | tradito dal nervosismo si contraddice con la polizia

Genovatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 19 anni di Genova è stato arrestato dalla polizia di Stato in via Maritano, nel quartiere di Rivarolo, con l'accusa di spaccio. L'operazione è scaturita da un'azione di controllo durante la quale il giovane si è contraddetto e ha mostrato segni di nervosismo, che hanno portato all'arresto.

Un 19enne genovese è stato arrestato per spaccio dalla polizia di Stato in via Maritano, nel quartiere di Rivarolo. Il fatto mercoledì in tarda serata, dopo le 23, quando il giovane, fermato da una pattuglia in servizio, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente droga, dichiarando di.

