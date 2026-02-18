Femminicidio Carol Maltesi la Cassazione annulla per la seconda volta l’ergastolo a Davide Fontana

La Cassazione ha annullato per la seconda volta la condanna all’ergastolo di Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi, una decisione che riapre il caso e richiede una nuova valutazione dell’aggravante della premeditazione. La Suprema Corte ha motivato la sua scelta evidenziando che il processo precedente non ha ancora chiarito alcuni aspetti fondamentali, lasciando spazio a nuove argomentazioni davanti ai giudici d’appello. La vicenda si concentra sulla tragica morte di Carol, uccisa nel 2021, e ora si aspetta che i giudici riconsiderino tutte le prove per stabilire la responsabilità dell’uomo

Davide Fontana aveva già ricevuto due condanne all'ergastolo: nel primo grado a Busto Arsizio e poi in appello a Milano. La Suprema Corte, però, ritiene necessario esaminare nuovamente se l'omicidio sia stato frutto di un impulso improvviso o di un progetto lucido e deliberato. Davide Fontana e Carol Maltesi si erano conosciuti «in un hotel di Milano nell'ottobre 2020. Io lavoravo in banca ma ho la passione per la fotografia», aveva spiegato l'uomo. «L'ho incontrata attraverso Instagram e le facevo degli scatti in abbigliamento intimo. Vivevo a Milano insieme a mia moglie, poi ho deciso di lasciarla perché avevo iniziato a frequentarmi con Carol.

Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi, la Cassazione annulla per la seconda volta l’ergastolo a Davide FontanaDavide Fontana, bancario e food blogger di 46 anni, ha ucciso Carol Maltesi, 26 anni, il 11 gennaio 2022 a Rescaldina, nel Milanese, causando la sua morte e il suo smembramento.

