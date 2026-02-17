Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi la Cassazione annulla per la seconda volta l’ergastolo a Davide Fontana

Davide Fontana, bancario e food blogger di 46 anni, ha ucciso Carol Maltesi, 26 anni, il 11 gennaio 2022 a Rescaldina, nel Milanese, causando la sua morte e il suo smembramento. La Corte di Cassazione ha annullato di nuovo la condanna all’ergastolo per lui, lasciando aperti nuovi dubbi sul caso.

Per la seconda volta la Corte di Cassazione ha annullato la condanna all’ ergastol o inflitta a Davide Fontana, il bancario e food blogger di 46 anni che l’11 gennaio 2022 ha ucciso Carol Maltesi, la 26enne assassinata a Rescaldina, nel Milanese. La Suprema Corte, con una decisione presa il 10 febbraio, ha accolto nuovamente il ricorso presentato dall’avvocato difensore Stefano Paloschi, annullando la sentenza della Corte d’assise d’appello bis di Milano limitatamente all’ aggravant e della premeditazione dell’omicidio. Il dispositivo è ora in attesa delle motivazioni, che dovranno arrivare entro 30 giorni, anche se non si tratta di un termine perentorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Omicidio Carol Maltesi, la Cassazione annulla per la seconda volta l’ergastolo a Davide Fontana: si torna all’AppelloLa Cassazione ha annullato di nuovo l’ergastolo a Davide Fontana, accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, perché il ricorso ha evidenziato irregolarità nelle procedure di condanna.

Carol Maltesi uccisa e fatti a pezzi, per Davide Fontana ergastolo annullato dalla Cassazione: ci sarà un terzo processo d'appelloLa Cassazione ha annullato l’ergastolo a Davide Fontana, condannato per aver ucciso e smembrato Carol Maltesi, portando così a un nuovo processo di appello.

