femminicidio carol maltesi cassazione annulla ergastolo a davide fontana per la seconda volta

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare nuovamente la condanna all’ergastolo per Davide Fontana, responsabile dell’omicidio di Carol Maltesi. La decisione arriva dopo che il suo avvocato ha presentato nuovi elementi che mettono in discussione alcune prove raccolte durante il processo. Fontana, che già aveva ottenuto un primo verdetto di condanna, rischia ora di tornare davanti a una nuova udienza. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i familiari della vittima e gli attivisti contro la violenza di genere.

La Corte di Cassazione annulla di nuovo l'ergastolo per Davide Fontana, l'assassino di Carol Maltesi. Sarebbe da accertare l'aggravante della premeditazione La condanna all’ergastolo per Davide Fontana, l’imputato condannato per l’omicidio della fidanzata Carol Maltesi, torna a vacillare sotto il peso delle valutazioni della Corte di Cassazione. Con una decisione arrivata lo scorso 10 febbraio e anticipata da La Prealpina, i giudici hanno annullato la pena del carcere a vita disponendo un nuovo processo d’appello. Per la terza volta. Ancora una volta tutto ruota attorno a un punto preciso, tecnico eppure decisivo: l’aggravante della premeditazione, quella che trasforma una condanna a 30 anni in una fine pena mai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi, la Cassazione annulla per la seconda volta l'ergastolo a Davide Fontana

Femminicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo a Davide Fontana per i dubbi sulla premeditazione

