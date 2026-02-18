Federico Pellegrino conquista la sua quarta medaglia olimpica

Federico Pellegrino ha vinto la sua quarta medaglia olimpica, grazie al terzo posto nella staffetta a Milano Cortina 2026. La causa è la sua velocità e determinazione, che gli hanno permesso di salire sul podio anche questa volta. Pellegrino, il più forte dello sci di fondo italiano negli ultimi 15 anni, ha dimostrato ancora una volta il suo talento, questa volta in coppia con Elia Barp nella team sprint. La medaglia arriva dopo il bronzo già conquistato nella staffetta di questa edizione.

Quarta medaglia olimpica per Federico Pellegrino, due in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il maggior esponente dello sci di fondo italiano negli ultimi 15 anni ha infatti conquistato il bronzo nella team sprint, in coppia con Elia Barp, dopo il bronzo già ottenuto nella staffetta in questa edizione. Per Pellegrino si aggiungono anche le due medaglie d'argento conquistate nello sprint individuale a PyeongChang 2018 e Pechino 2022