Federico Pellegrino è pronto a vivere la sua diciassettesima stagione di Coppa del Mondo. Una carriera semplicemente straordinaria quella del campione di Aosta, che ha deciso di ritirarsi dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che restano il grande obiettivo stagionale, sognando ancora una volta una medaglia olimpica, soprattutto con la staffetta, per chiudere davvero al meglio la vita sportiva di uno dei più grandi di sempre per l’Italia negli sport invernali. In una lunga intervista alla FIS, Pellegrino si è raccontato a 360° gradi, parlando del passato, del presente e anche del futuro. L’attenzione, però, ora è sull’esordio a Ruka, con la prima sprint della stagione: “Sono emozionato perché voglio davvero vedere come è andata la preparazione e qual è la mia forma rispetto agli altri atleti” Questo sarà l’ultimo anno per Chicco, che non nasconde l’emozione del momento: “So che la mia carriera professionale finirà, e a volte mi sono sentito un po’ triste o nostalgico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Pellegrino lancia la staffetta azzurra: “Siamo pronti per vincere una medaglia olimpica”