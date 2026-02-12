Federica Brignone straordinaria alle Olimpiadi Invernali | dal recupero lampo allo JMedical all’oro ai Giochi di Milano Cortina

Federica Brignone ha vinto l’oro in Super G ai Giochi di Milano Cortina. La sciatrice italiana, dopo un recupero rapido dallo infortunio allo JMedical, ha dato prova di grande determinazione e talento in discesa. La vittoria ha emozionato il pubblico presente e confermato il suo ruolo di protagonista sulle piste.

Federica Brignone conquista l'oro in Super G ai Giochi di Milano Cortina. Un titolo arrivato dopo mesi di sacrificio e di lavoro per l'infortunio. Il giovedì 12 febbraio 2026 entra di diritto negli annali dello sport azzurro come il giorno della consacrazione definitiva di una leggenda vivente dello sci alpino. In uno scenario da favola, con le cime ampezzane a fare da cornice naturale, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 entrano nella fase decisiva e regalano all'Italia l'acuto più atteso sulle nevi di casa. La folla accorsa lungo i pendii della pista Olympia delle Tofane ha assistito a una pagina epica, scritta con la forza e la classe cristallina di un'atleta che non finisce mai di stupire.

