Federica Brignone conquista il quinto oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sciatrice, che appena 10 mesi fa era in ospedale per un grave infortunio, si riprende e vince il Super-G con il tempo di 1'23

10 mesi fa, Brignone soffriva su un letto d’ospedale per un gravissimo infortunio. Oggi è sul tetto del mondo con il tempo di 1'23"41. Argento alla francese Miradoli (+0.41), bronzo all’austriaca Huetter (+0.52) L’Italia cala la 5ª carta vincente ai Giochi di Milano Cortina e si prende un’alt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi Milano Cortina, 5° oro per l’Italia: Brignone vince il Super-G nello sci, Federica campionessa olimpica per la 1ª volta - VIDEO

Approfondimenti su Milano Cortina

Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina, Federica Brignone ha scritto una pagina memorabile dello sci alpino italiano e mondiale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi sono gli ultimi tedofori che hanno portato la fiamma; Da Constantini-Mosaner all'Italhockey: il programma del 5 febbraio.

SuperG diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile LIVEL'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss, ... corrieredellosport.it

Pagelle Olimpiadi Milano Cortina, giorno 5: il coraggio di Vonn, Voetter e Oberhofer da 10, il trasformismo di Benoit RichaudIl meglio e il peggio di una giornata olimpica a Milano Cortina, l'oro Voetter-Oberhofer, il bronzo del fedifrago Laegreid e le lacrime di Guignard ... sport.virgilio.it

La Stampa. . Èstato squalificato l'atleta ucraino dello skeleton Vladislav Heraskevych, che alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha insistito per indossare un casco che rende omaggio alle vittime dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina avviata quasi q facebook

Programma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv x.com