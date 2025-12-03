Convocati Bologna le scelte di Italiano in vista del match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma | torna a disposizione Ciro Immobile per i rossoblù!

Il Bologna archivia in fretta l'inattesa sconfitta interna contro la Cremonese: domani al Dall'Ara è già tempo di Coppa Italia, con gli ottavi di finale contro il Parma. Convocati Bologna, le scelte di Italiano in vista del match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma: torna a disposizione Ciro Immobile per i rossoblù!

Bologna, riecco Immobile: torna tra i convocati dopo tre mesi - L'attaccante torna tra i convocati del Bologna dopo tre mesi, dall'infortunio accusato nei primi minuti della prima giornata di campionato contro la Roma. Riporta corrieredellosport.it

Bologna, Italiano: "Possibile chance per Sulemana. Cambiaghi non al top. Pessina farà una grande carriera" - Alla vigilia della gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Bologna e Parma - Secondo tuttomercatoweb.com

