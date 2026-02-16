Equini protetti | il Senato valuta il divieto di macellazione e un fondo da 6 milioni per gli allevatori

Il Senato sta valutando una proposta di legge che mira a bloccare la macellazione di cavalli e altri equini, a causa della crescente richiesta di proteggere questi animali. La proposta, sostenuta da entrambe le maggioranze politiche, prevede anche un fondo di 6 milioni di euro per sostenere gli allevatori coinvolti. Tra i dettagli, si propone di riconoscere gli equini come animali da compagnia e non più come risorse alimentari.

Stop alla macellazione: il Senato discute la proposta per vietare la carne di cavallo in Italia. Una proposta di legge bipartisan approdata al Senato mira a porre fine alla macellazione di equini – cavalli, asini, muli, pony e bardotti – riconoscendoli come animali da affezione e non più come una fonte di cibo. L'iniziativa, sostenuta da esponenti di Movimento 5 Stelle, Avs e Noi Moderati, prevede sanzioni severe per chi contravvarrà al divieto e introduce un fondo di sei milioni di euro per aiutare gli allevatori a riconvertire le loro attività. La discussione parlamentare arriva in un paese che, nonostante una crescente sensibilità verso il benessere animale, si colloca tra i principali consumatori di carne equina in Europa.