FdI vuole schedare le scuole in Toscana | Woke antifascista antisionista Il sindaco Pd | Liste di proscrizione come con Mussolini

Fratelli d’Italia ha proposto di etichettare le scuole toscane con termini come “woke”, “comunista” o “antifascista”, causando polemiche. La proposta mira a influenzare le scelte delle famiglie, inserendo queste etichette accanto ai nomi degli istituti a Bagno a Ripoli. Il sindaco del Pd critica l’idea, paragonandola a pratiche di proscrizione usate durante il fascismo. La proposta ha suscitato dure reazioni e accuse di discriminazione, mentre alcuni membri di FdI difendono la loro iniziativa. La discussione si accende nel territorio toscano.

Schedare le scuole applicando delle etichette ideologiche e orientare così la scelta delle famiglie. È la proposta shock presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, che chiedono di affiancare al nome di ogni istituto definizioni come «scuola woke», «comunista», «antifascista» o «antisionista». La mozione è firmata da Michele Barbarossa, Serena Giannini e Fabio Venturi e punta a mappare l'orientamento di docenti e presidi per denunciare quello che definiscono un «plagio delle menti dei giovani studenti». Immediata la reazione del sindaco Francesco Pignotti (Pd) che bolla l'iniziativa come un tentativo di riportare l'istruzione ai tempi delle liste di proscrizione fasciste.