Scuola sinistra grida a liste proscrizione Fdi benedice Azione studentesca

A quattro giorni dal polverone scatenato dal questionario agli studenti del liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, Azione studentesca prende posizione. La giovane organizzazione rivendica di aver sollevato un tema reale: la presenza di professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni. Mentre la sinistra alza la voce contro le liste di proscrizione, Fdi invece si schiera con Azione studentesca, lasciando intendere una linea più vicina alle istanze degli studenti. La polemica continua a divampare, tra accuse e difese di libertà

Roma, 28 gen. (askanews) – “Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni?”: la domanda è questa e, a quattro giorni dal baillame che ha scatenato il questionario rivolto agli studenti del liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, con tutta l’opposizione che grida alle liste di proscrizione, Azione studentesca la rivendica. Con la benedizione di Fratelli d’Italia. Dunque, l’organizzazione giovanile vicina a Fdi spiega, sul proprio profilo Facebook, che quella domanda, e il questionario nel quale è inserita, “nasce dalla volontà di verificare se, durante l’orario scolastico, venga svolta propaganda politica, indipendentemente dalle idee personali dei docenti” perchè “le lezioni devono rimane neutrali dal punto di vista politico, affinchè la scuola sia un luogo di formazione e non di indottrinamento”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Pordenone Scuola

La polemica esplode dopo che Azione Studentesca ha diffuso una lista di professori di sinistra da schedare.

La vicenda riguarda Azione Studentesca, che avrebbe invitato studenti a segnalare professori con simpatie di sinistra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pordenone Scuola

Argomenti discussi: Valditara | La sinistra dei diritti ha indebolito la cultura del rispetto I metal detector sono strumenti utili.

Scuola, sinistra grida a liste proscrizione, Fdi benedice Azione studentescaRoma, 28 gen. (askanews) - 'Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni?': la domanda è questa e, a quattro ... notizie.tiscali.it

Il questionario sugli insegnanti di sinistra e il nuovo conflitto sulla scuola«Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda politica durante le lezioni?» È la domanda che un professore di un liceo di Pordenone si è trovato a leggere su un manifesto affisso su un mu ... msn.com

Scuola, la sinistra grida a liste di proscrizione, Fdi “benedice” Azione studentesca - facebook.com facebook

"Sei di sinistra", sondaggio a scuola dei giovani di Fdi. Il docente: "Schedatemi, vi do il nome" x.com