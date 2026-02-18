FC 26 SBC Jess Carter Stelle della fase a eliminazione | La Diga dell’NWSL

Jess Carter, giocatrice del Gotham FC, ha avuto un ruolo chiave nella fase a eliminazione dell’NWSL, grazie alla sua prestazione solida. La sua velocità e forza fisica hanno permesso di bloccare attacchi avversari e di sostenere la squadra in fase offensiva. Carter si è dimostrata una difensore versatile, capace di coprire con efficacia sia il centro della difesa che la corsia di destra. La sua presenza ha rafforzato la linea difensiva, contribuendo al successo nella competizione. La sua esperienza si fa sentire in ogni partita.

Per la promo Knockout Royalty, arriva una versione decisamente solida di Jess Carter. Con un OVR di 88, la calciatrice del Gotham FC si presenta come un difensore moderno: veloce, fisicamente dominante e tatticamente flessibile, capace di blindare sia il centro della difesa che la corsia di destra. Analisi della Carta: Velocità e Potenza. Carter è la soluzione ideale per chi cerca un difensore capace di recuperare anche sugli attaccanti più rapidi grazie al suo 88 di Velocità. Difesa (88) e Fisico (88): Un equilibrio perfetto che la rende rocciosa nei contrasti e difficile da superare nei duelli aerei.