Ansgar Knauff è diventato una stella della fase a eliminazione grazie alla sua rapidità impressionante, causata dalla versione speciale da 88 OVR del suo cartellino. La sua velocità esplosiva gli permette di sfrecciare lungo il campo, creando pericoli costanti per le difese avversarie. La sua presenza in campo si fa sentire quando parte in contropiede, sorprendendo gli avversari con accelerazioni improvvise. Con questa carta, Knauff si conferma come una delle ali più veloci della Bundesliga.

La promo Knockout Royalty si arricchisce con la velocità esplosiva di Ansgar Knauff. Il talento dell’Eintracht Francoforte riceve una versione speciale da 88 OVR che lo candida come una delle ali più veloci della Bundesliga, capace di spaccare le partite con le sue ripartenze fulminee. Analisi della Carta: Velocità allo stato puro. Knauff è il classico giocatore “da strappo”, ideale per chi punta tutto sulle transizioni rapide. Velocità (95): È il suo dato d’élite. Con questa statistica, Knauff è quasi imprendibile se lanciato nello spazio.. Dribbling (88) e Tiro (86): Ottimi valori per un esterno, che gli permettono di rientrare sul suo piede e finalizzare con discreta precisione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC Ansgar Knauff Stelle della fase a eliminazione: Freccia Tedesca

