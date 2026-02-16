Henrikh Mkhitaryan diventa protagonista della fase a eliminazione grazie alla nuova versione speciale lanciata dalla promo Knockout Royalty, in risposta alle richieste dei tifosi che volevano vederlo in campo con un look diverso.

Direttamente dai nuovi contenuti della promo Knockout Royalty, arriva la versione speciale di Henrikh Mkhitaryan. Con un 88 OVR, l’armeno dell’Inter si trasforma in un centrocampista totale, capace di abbinare una tecnica sopraffina a una solidità difensiva sorprendente per il suo ruolo naturale. Analisi della Carta: Qualità e Intelligenza Tattica. Mkhitaryan si presenta come un giocatore estremamente equilibrato, capace di ricoprire più ruoli nel cuore del centrocampo. Dribbling (89) e Passaggio (88): Le sue doti migliori, che lo rendono perfetto per gestire il possesso e creare occasioni da gol. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Henrikh Mkhitaryan Stelle della fase a eliminazione: Il Professore dell’Inter

Gilberto Silva, ex centrocampista dell’Arsenal degli “Invincibili”, ha ottenuto una carta speciale da 89 di valutazione in FIFA, grazie alla sua prestazione eccezionale nella fase a eliminazione diretta.

Beth Mead, attaccante dell’Arsenal, è protagonista dell’ultima carta speciale di FC 26 SBC Beth Mead, inserita nella promo Knockout Royalty.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.