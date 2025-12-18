Discarica abusiva nell' immobile abbandonato | scatta il sequestro

Un immobile abbandonato, ormai trasformato in una discarica abusiva, è stato sequestrato dai carabinieri di Marcianise. L'intervento ha evidenziato la gravità dell'episodio, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nel tutelare il territorio e contrastare l'abbandono illegale di rifiuti. Un’azione decisa per preservare l’ambiente e garantire legalità.

Un immobile incompleto e disabitato, trasformato in una vera e propria discarica abusiva, è stato sequestrato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise. L'operazione rientra in un servizio di iniziativa mirato al contrasto degli illeciti ambientali nella cosiddetta.

ORTA DI ATELLA - Scoprono una discarica in un immobile abbandonato, scatta il sequestro GUARDA LE FOTO - 12:12:23 Un immobile incompleto e disabitato, trasformato in una vera e propria discarica abusiva, è stato sequestrato nel tardo pomeriggio di ieri, 17 dicembre 2025, dai Carabinieri della Sezione Rad ... casertafocus.net

Discarica abusiva nell'immobile abbandonato: scatta il sequestro - L’edificio, composto da tre corpi di fabbrica e da circa 50 locali, destinati a box auto e seminterrati, pieno di rifiuti speciali pericolosi e non ... casertanews.it

