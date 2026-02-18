Il centrodestra ha chiesto di restaurare un cippus che raffigura il fascio littorio, ma il centrosinistra si oppone fermamente. La discussione è divampata dopo che alcuni cittadini hanno segnalato il simbolo storico lungo una strada di campagna, ritenendolo troppo carico di significati passati. Aggiungono che il restauro potrebbe riaccendere polemiche vecchie di decenni. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione dei simboli storici e sulla loro permanenza nei luoghi pubblici.

Possono due antichi cippi stradali scatenare la bagarre politica? Sì a quanto pare. Anche perché uno rappresenta un fascio littorio e il centrosinistra – dopo il caso del Mercato coperto – non vuol saperne di farlo restaurare. Ieri la Commissione cultura ha bocciato la proposta di restaurare i due manufatti, attualmente in condizioni inadeguate, che raccontano le origini e l’identità di Ponte San Giovanni. Promotore dell’iniziativa il consigliere di FdI, Paolo Befani, che ha presentato la proposta di inserire nel progetto dell’Art Bonus o di finanziare direttaente quei restauri. Il primo è un antico cippo stradale, risalente presumibilmente alla fine dell’Ottocento, che indicava la strada per Todi e Roma e che è stato danneggiato; il secondo è, invece, una ‘pietra miliare’ della strada Tiberina, databile ai primi del Novecento, sulla quale è impresso il numero del chilometro e il nome della storica strada, oltre alla presenza in alto di un cosiddetto ‘Punto fiduciario’, che certifica il valore del manufatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fascio littorio, nuovo caso: "No al suo recupero"

