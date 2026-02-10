Rai dopo il caso Pucci nuova polemica del Pd contro Tommaso Cerno | No al suo nuovo programma sulla tv pubblica

Nuova tensione tra il Pd e la Rai. Dopo il caso Pucci, i democratici tornano all’attacco contro Tommaso Cerno, criticando il suo nuovo programma sulla tv pubblica. I parlamentari di maggioranza hanno espresso preoccupazioni riguardo a possibili incarichi di figure vicine al centrodestra, alimentando il battibecco in Vigilanza. La polemica si infiamma, mentre si aspetta una risposta dalla Rai.

Nuovo scontro politico in Vigilanza Rai, dove i parlamentari del Pd e dei gruppi di opposizione hanno espresso forte preoccupazione per presunti incarichi a personalità considerate vicine al centrodestra. Dopo le polemiche legate a Andrea Pucci e alla sua mancata partecipazione a Sanremo, il nuovo obiettivo della critica dei dem è il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno. I membri dell’opposizione lamentano che il servizio pubblico possa diventare un veicolo di propaganda politica a favore della maggioranza. In una nota ufficiale, i parlamentari del campo largo sottolineano che la vicenda Cerno sarebbe «l’ennesima prova dell’uso della Rai come strumento di propaganda politica, reso possibile dallo stallo imposto dalla maggioranza sulla Commissione di Vigilanza, alla quale viene impedito di operare e di eleggere un presidente di garanzia». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La decisione di affidare a Tommaso Cerno un nuovo programma su Rai 2 scoppia già in polemiche.

Dopo il caso che coinvolge Pucci, il Partito Democratico punta i piedi e chiede di censurare anche Cerno, il direttore de Il Giornale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

