Alfonso Signorini si presenta in tour tra le reti Mediaset, promuovendo il suo nuovo libro e mantenendo una posizione di fermezza sulla vicenda Corona. Rispetto alla recente polemica, evita di entrare nel merito, limitandosi a sottolineare di aver affidato tutto ai suoi legali. La sua strategia comunicativa si concentra sull’attenzione verso il progetto editoriale, lasciando da parte le tensioni legate alle controversie recenti.

© Ilfattoquotidiano.it - Alfonso Signorini “in tour” nelle reti Mediaset per promuovere il suo nuovo libro replica così al caso Corona: “Ho già messo tutto in mano ai miei legali”

“Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali “, sono queste le uniche parole pronunciate da Alfonso Signorini nei giorni scorsi dopo la puntata di “ Falsissimo ” di Fabrizio Corona. “ Il prezzo del successo”, questo il titolo del discusso episodio, con la durissima accusa al conduttore del “ Grande Fratello “: “ Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”. L’ex re dei paparazzi ha parlato di un presunto “metodo Signorini” per reclutare giovani ragazzi eterosessuali con promesse e sogni di gloria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: “Non parlo di questo. Ho già messo tutto in mano ai miei legali”: così Alfonso Signorini sulle accuse di Fabrizio Corona a “Falsissimo”

Leggi anche: Le accuse di Fabrizio Corona e la risposta di Alfonso Signorini: «Ho già messo tutto in mano ai miei legali»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Corona shock su Alfonso Signorini: “Se non vai a letto con lui non lavori in tv”; Checco Zalone: questa sera un video messaggio sulle reti Mediaset; “Messaggio a reti unificate” Clamoroso su tutti i canali Mediaset: l’annuncio; Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini svela la data della prima puntata della nuova edizione.

Corona vs Signorini, chi rischia cosa? Le possibili mosse e perché può diventare tutto “top secret” - Le possibili conseguenze legali dopo le accuse di Corona a Signorini sul "sistema" per ottenere favori sessuali al GF VIP ... ilfattoquotidiano.it

Grande Fratello, Alfonso Signorini sostituito alla conduzione da Barbara Palombelli? L'ultima indiscrezione - Stando ad alcuni rumors e alle ultime indiscrezioni sembra chesi stia valutando una sostituzione del conduttore con ... comingsoon.it

Alfonso Signorini sul GF Vip: “Se non si farà, pazienza”. E parla di Simona Ventura - Il Grande Fratello è tornato, ma non è condotto da Alfonso Signorini, che aveva preso a sua volta il posto di Ilary Blasi. dilei.it

Non entro nel merito, ma è tutto in mano ai miei legali. " Le parole di Alfonso Signorini sono arrivate come una risposta secca alle accuse lanciate da Fabrizio Corona, che ha scatenato un vero polverone intorno al prossimo Grande Fratello Vip. Secondo Coro - facebook.com facebook

Dopo essere stato ospite di “Dentro la notizia”, questa mattina Alfonso Signorini è apparso anche a “Mattino Cinque”. x.com