Castelnuovo trasloco temporaneo a Montale per punto prelievi e servizi sanitari

A partire dal 2 febbraio, i servizi di prelievo e sanitari di Castelnuovo saranno temporaneamente trasferiti al centro civico di via Zenzalose, Montale, nei locali a piano terra. Questa modifica riguarda l'edificio di via Rio Gamberi 1, che resterà chiuso durante il periodo di transizione. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali.

Il punto prelievi cambia temporaneamente sede. A partire dal 2 febbraio, i servizi erogati nell'edificio di via Rio Gamberi 1 si sposteranno al centro civico di via Zenzalose, a Montale, nei locali a piano terra.Si tratta di un trasferimento temporaneo, in attesa del completamento di quella che. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

