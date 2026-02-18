Faro sul carbon farming | Opportunità da sfruttare

Il progetto sul “carbon farming” nasce dall’esigenza di trovare nuove strade per l’agricoltura, dopo che le recenti politiche ambientali hanno aumentato la pressione sui produttori. Questa pratica, che consiste nel catturare e immagazzinare il carbonio nel suolo, richiede investimenti e conoscenze specifiche, ma potrebbe offrire un’opportunità concreta per rendere le aziende agricole più sostenibili. Un esempio pratico si trova in una cooperativa della Toscana, dove hanno iniziato a sperimentare tecniche di coltivazione che favoriscono la ritenzione di carbonio nel terreno.

Il “carbon farming”, ossia la “coltivazione del carbonio”, non è una scorciatoia né una soluzione immediata, ma un terreno di confronto necessario in una fase storica in cui all’agricoltura viene chiesto, contemporaneamente, di produrre di più, ridurre l’impatto ambientale e restare economicamente in piedi. Da questa consapevolezza ha preso le mosse il convegno “Carbon farming: i crediti di carbonio. Stato dell’arte e prospettive per il settore agricolo”, promosso da Confagricoltura Milano Lodi Monza e Brianza lunedì pomeriggio, al Parco Tecnologico Padano di Lodi, alla presenza di una nutrita rappresentanza di imprenditori agricoli, tecnici e operatori del settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sostenibilità: Inail, conferenza di presentazione del master sul Carbon farmingL’Inail ha organizzato una conferenza per presentare il nuovo master sul Carbon farming, dopo aver constatato l’interesse crescente verso pratiche agricole più sostenibili.

