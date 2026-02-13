Sostenibilità | Inail conferenza di presentazione del master sul Carbon farming

L’Inail ha organizzato una conferenza per presentare il nuovo master sul Carbon farming, dopo aver constatato l’interesse crescente verso pratiche agricole più sostenibili. L’evento si tiene mercoledì 18 febbraio, alle 16, nella sala del Parlamentino presso la sede di via IV Novembre 144, e punta a coinvolgere professionisti e studenti desiderosi di approfondire questa tematica.

(Adnkronos) – La sala del Parlamentino della sede storica dell'Inail – in via IV Novembre 144 – ospita mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 16.00, la presentazione del master universitario di secondo livello sul Carbon farming promosso dall'Università degli studi della Tuscia. Il percorso formativo fornisce strumenti innovativi e competenze multidisciplinari per guidare la transizione.