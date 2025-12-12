Milan Iori su Ricci | Bravo nel riuscire a sfruttare tutte le opportunità che gli arrivano

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel podcast 'Tutti in the box', il telecronista Alessandro Iori ha analizzato il rendimento del Milan e ha commentato le qualità di Samuele Ricci, sottolineando la sua capacità di sfruttare ogni opportunità che gli si presenta. Un approfondimento sulle prestazioni e sulle potenzialità dei protagonisti in questa fase della stagione.

Il telecronista Alessandro Iori ha parlato del Milan e di Samuele Ricci nell'ultima puntata del podcast 'Tutti in the box'. Ecco le sue parole sul centrocampista ex Torino. Pianetamilan.it

