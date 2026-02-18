Farmacisti deejay un' operaia | 7 atleti delle Olimpiadi che fanno sport e lavorano

Sette atleti olimpici svolgono anche lavori quotidiani mentre si preparano alle gare. Tra loro ci sono un farmacista, un deejay e un’operaia, che trovano il tempo per allenarsi tra un turno e l’altro. Ad esempio, un tecnico di laboratorio si dedica allo sci alpino, mentre un agente immobiliare si allena nel curling. Un deejay, invece, si impegna tra serate e addestramenti. Questi sportivi dimostrano che con impegno e passione si può conciliare lavoro e sogni olimpici, anche in condizioni diverse.

Dite che non avete tempo di fare una corsa al parco dopo il lavoro? Allora fate un salto nella vita di Cory, Madeline, Tara & Tabitha, Lore, Lara: loro, dopo il lavoro, si sono preparati per le Olimpiadi e in questi giorni abitano tra Milano e le Alpi. Vincono anche, se capita. Si chiamano quasi allo stesso modo, anche se Cory è una donna, Korey un uomo. Se ci pensate, li conoscete: sono gli americani del curling che hanno battuto Constantini-Mosaner in semifinale. Qui però hanno un posto per la loro doppia vita. Lei, Cory Thiesse, alterna gli allenamenti nel curling al lavoro come tecnico in un laboratorio di analisi del mercurio a Duluth, Minnesota.