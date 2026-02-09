Olimpiadi 2026 gli atleti si concentrano a fanno strani gesti prima delle gare | cos'è la tecnica Chair Flying

Prima delle competizioni alle Olimpiadi di Milano Cortina, alcuni atleti si sono fatti notare per strani gesti. Si tratta di una tecnica chiamata Chair Flying, che usano per concentrarsi. In pratica, si concentrano sui movimenti mentali, ripassando tutto quello che devono fare in gara. Molti scelgono questa strategia per entrare in tensione, senza distrazioni, prima di scendere in pista.

Molti partecipanti alle Olimpiadi di Milano Cortina stanno utilizzando strategie di visualizzazione mentale per concentrarsi e ripassare mentalmente tutti i movimenti che dovranno eseguire in gara. Tra queste, la "Chair Flying" è una tecnica presa in prestito dal mondo dell'aeronautica per massimizzare le prestazioni e ridurre al minimo il margine di errore.🔗 Leggi su Fanpage.it

