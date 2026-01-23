Svolta per l’emicrania pediatrica | l’anticorpo monoclonale che dimezza gli attacchi

Una recente ricerca pubblicata sul New England Journal of Medicine ha evidenziato come il fremanezumab, un anticorpo monoclonale, possa contribuire a ridurre significativamente gli attacchi di emicrania nei bambini e negli adolescenti. Questa scoperta rappresenta un passo importante nella prevenzione dell’emicrania pediatrica, offrendo una soluzione sicura ed efficace per migliorare la qualità di vita dei giovani pazienti.

Prevenire l’emicrania in bambini e adolescenti in modo efficace e sicuro è possibile. A dimostrarlo per la prima volta è lo studio internazionale Space su fremanezumab, pubblicato sul New England Journal of Medicine. L’ Irccs San Raffaele di Roma ha giocato un ruolo da protagonista nella ricerca. “È stato il primo centro reclutatore a livello mondiale”, sottolinea il professor Piero Barbanti, coautore dello studio, direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’Irccs San Raffaele di Roma e ordinario di Neurologia all’Università San Raffaele. Una patologia invalidante . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Emicrania pediatrica, svolta storica guidata dall’IRCCS San Raffaele di Roma: un anticorpo monoclonale dimezza gli attacchiStudio dell’IRCCS San Raffaele di Roma pubblicato sul New England Journal of Medicine Roma, 23 gennaio 2026 - L’IRCCS San Raffaele di Roma è protagonista di una svolta storica nella cura dell’emicrani ... insalutenews.it

