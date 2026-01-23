Medicina | emicrania pediatrica un anticorpo monoclonale dimezza gli attacchi

L’Irccs San Raffaele di Roma ha raggiunto un importante traguardo nella gestione dell’emicrania pediatrica con l’uso di un anticorpo monoclonale, che ha dimostrato di ridurre significativamente la frequenza degli attacchi. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nel trattamento di questa condizione, offrendo nuove speranze ai pazienti più giovani e alle loro famiglie.

(Adnkronos) – L'Irccs San Raffaele di Roma è protagonista di una svolta storica nella cura dell'emicrania pediatrica. Lo studio internazionale SPACE su fremanezumab (Fremanezumab in Children and Adolescents with Episodic Migraine), pubblicato sul New England Journal of Medicine, dimostra per la prima volta che prevenire l'emicrania in bambini e adolescenti in modo efficace e sicuro.

