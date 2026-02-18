Farmaci Caruso Gemelli | Depemokimab riduce riacutizzazioni asma con infiammazione T2

Il dottor Caruso dell’Ospedale Gemelli annuncia che il farmaco Depemokimab riduce le riacutizzazioni dell’asma con infiammazione di tipo T2. La scoperta arriva dopo studi clinici che hanno coinvolto pazienti con diverse forme di asma grave, anche in presenza di altre patologie. In particolare, i ricercatori hanno osservato una diminuzione concreta degli attacchi respiratori, sia di intensità moderata che grave, nei soggetti trattati.

(Adnkronos) – "Gli studi hanno dimostrato una riduzione statisticamente significativa delle riacutizzazioni sia gravi che moderate in pazienti affette da asma grave con e senza comorbidità. Abbiamo osservato anche una riduzione delle ospedalizzazioni e degli accessi in pronto soccorso. Parliamo del primo farmaco ultra long-acting per le infiammazioni di tipo 2 con caratteristiche eosinofiliche, una terapia pionieristica progettata per avere un effetto 'disease modifying', cioè in grado di modificare sul lungo periodo la malattia e capace di trattare contemporaneamente patologie strettamente correlate.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nuovi dati, con vaccino anti-Rsv meno ricoveri infarti ictus e riacutizzazioni Bpco e asmaGsk ha presentato nuovi dati che mostrano come il vaccino anti-Rsv riduca i ricoveri per infarti, ictus e riacutizzazioni di Bpco e asma.

Pneumologo Papi: "In pazienti con Bpco dupilumab riduce riacutizzazioni del 30%"Il pneumologo Papi spiega che il farmaco dupilumab, già usato in altri Paesi e ora approvato anche in Italia, può ridurre del 30% le riacutizzazioni nei pazienti con Bpco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.