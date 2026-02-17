Nuovi dati con vaccino anti-Rsv meno ricoveri infarti ictus e riacutizzazioni Bpco e asma

Gsk ha presentato nuovi dati che mostrano come il vaccino anti-Rsv riduca i ricoveri per infarti, ictus e riacutizzazioni di Bpco e asma. Durante la Conferenza della Respiratory Syncytial Virus Foundation a Roma, i ricercatori hanno illustrato i risultati di uno studio recente condotto su migliaia di pazienti anziani. In questo lavoro, il vaccino ha dimostrato di migliorare la salute cardiovascolare e respiratoria, con un calo significativo delle ospedalizzazioni legate a queste patologie.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Nuovi dati sull'efficacia del vaccino adiuvato ricombinante contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) di Gsk sono stati annunciati in occasione dell'Rsvvw 26-la 9ª Conferenza della Respiratory Syncytial Virus Foundation (Resvinet) in corso a Roma fino al prossimo 20 febbraio. Al congresso - informa una nota - la farmaceutica è presente con 19 abstract e ne supporta altri 3. Il vaccino anti-Rsv di Gsk è associato a riduzioni di ricoveri e di alcuni rischi legati all'infezione, tra cui infarto, ictus e gravi riacutizzazioni di broncopneumopatia cronico ostruttiva (Bpco) e asma.